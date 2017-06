Kurz vor der E3 2017 und der Pressekonferenz von Electronic Arts hat das Entwicklerteam von Star Wars: Battlefront 2 einen neuen Teaser veröffentlicht. Der ist zwar nur kurz, aber trotzdem vielversprechend.

Star Wars: Battlefront 2 rückt näher und näher.

Morgen Abend um 21 Uhr deutscher Zeit läutet Electronic Arts mit ihrer Pressekonferenz die E3 2017 ein und wird unter anderem Star Wars: Battlefront 2 näher vorstellen. Um uns schon ein wenig auf den morgigen Abend einzustimmen, haben die Entwickler via Twitter vorab schon einen kurzen Teaser veröffentlicht, der die berühmten Kampfdroiden aus Star Wars: Episode 1 zeigt.

Tune in tomorrow to see the full new trailer for Star Wars Battlefront II. pic.twitter.com/o6AJZkv6HQ — PlayStation (@PlayStation) June 9, 2017

Damit erinnert uns das Entwicklerteam daran, dass wir in Star Wars: Battlefront 2 die Helden und Bösewichte aus der alten und neuen Trilogie auf dem virtuellen Schlachtfeld begrüßen dürfen. Wer mehr über den Shooter erfahren will, schaut sich am besten in unserem Übersichtsartikel um, während alle anderen schon jetzt Popcorn und Zuckergetränk für die morgige Pressekonferenz von EA vorbereiten sollten.

Die E3 2017 auf GamePro - Alle Spiele, alle Konferenzen

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.