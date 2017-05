Star Wars: Battlefront 2 soll alles besser machen als der erste Teil. Nicht zuletzt durch die Singleplayer-Kampagne soll die Fortsetzung dreimal so viel Content bieten, wie es der Vorgänger tut. Außerdem rechnet EA mit 14 Millionen verkauften Kopien.

Star Wars: Battlefront 2 liefert endlich die Singleplayer-Kampagne, die den Fans beim ersten Teil der Neuauflage gefehlt hat. EA-CEO Andrew Wilson betonte auf der letzten Investoren-Konferenz noch einmal, dass man sich das Feedback zu Star Wars: Battlefront sehr zu Herzen genommen habe. Darum soll das Sequel sogar mehr als dreimal soviel Inhalt bieten, wie es beim Vorgänger zum Launch der Fall war. Außerdem rechnet EA eigenen Angaben zufolge mit rund 14 Millionen verkauften Einheiten im ersten Jahr. (via DualShockers)

An Star Wars: Battlefront wurde unter anderem kritisiert, das große, inhaltliche Erweiterungen – die das Spiel in vielen Augen erst vervollständigten – als kostenpflichtige DLCs nachgereicht wurden. Jetzt soll es zwar mehr als dreimal so viele Inhalte wie beim Launch von ersten Teil geben, allerdings bezieht Andrew Wilson hier wohl auch die Singleplayer-Kampagne mit ein. Ob also der Multiplayer umfangreicher als beim ersten Teil sein wird, bleibt unklar.

Laut Chief Financial Officer Blake Jorgensen belaufen sich die Verkaufszahlen von Star Wars: Battlefront auf rund 14 Millionen in der Zeit zwischen dem Launch und dem Ende des entsprechenden Finanzjahres. Vom Nachfolger Star Wars: Battlefront 2 erwarte man mehr oder weniger dieselben Ergebnisse bis zum 31. März 2018. Das Spiel soll am 17. November erscheinen und neben der Singleplayer-Kampagne auch neue Modi, neue Charaktere, Vehikel und Planeten bieten.

