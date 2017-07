Im Charakter-Rooster von Star Wars: Battlefront 2 herrscht Ungleichgewicht. Eine Fantheorie gibt nicht nur eine mögliche Antwort darauf, wen wir noch im Multiplayer spielen könnten, sondern teasert gleichzeitig einen Singleplayer-Twist.

Eine Fantheorie gibt einen Hinweis auf einen Twist, der uns im Singleplayer von Battlefront 2 erwarten könnte.

Gestern erst machte eine Nachricht die Runde, dass Dataminer in der geschlossenen Alpha von Star Wars: Battlefront 2 weitere Helden entdeckt haben. Neben acht Charakteren auf der Dunklen Seite der Macht, lassen sich allerdings nur sieben Helden auf der Seite der Rebellen entdecken. Dieses Ungleichgewicht sorgt nun für jede Menge Spekulationen und eine Fantheorie (via Now Loading), die sich auf die Singleplayer-Kampagne von Star Wars: Battlefront 2 bezieht.

Electronic Arts hat bereits bestätigt, dass auch nach dem Release am 17. November kostenlose Updates mit weiteren Charakteren folgen werden. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass Battlefront mit einem Ungleichgewicht zwischen der Dunklen und der Hellen Seite der Macht starten wird. Daher gibt es einige Überlegungen darum, wer den noch leeren Platz der Rebellen einnehmen könnte.

Dataminer entdeckten bisher (die zum Großteil durch Trailer bereits bestätigten) Chewbacca, Han Solo, Lando Calrissan, Luke, Leia, Rey und Yoda. Finn wird, wie wir bereits wissen, via kostenlosem DLC nachgeliefert. Auch die Namen von Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn wurden bereits in den Raum geworfen. Die bereits erwähnte Fantheorie hat allerdings eine viel interessantere Erklärung, die jedoch ein großer Spoiler für die Kampagne sein könnte.

Ihr zufolge könnte die fehlende Person auf der Seite der Rebellen keine andere als die Singleplayer-Protagonistin Iden Versio sein. Da sie allerdings eine loyale Vertreterin des Imperiums ist, würde das bedeuten, dass sie innerhalb der Kampagne die Seiten wechselt, um im Multiplayer für die Rebellen kämpfen zu können. Von allem, was wir bisher über Iden Versio wissen, wäre das ein großer Wandel für die Soldatin, die ihr Leben dem Imperium verschrieben hat und in Star Wars: Battlefront 2 den Inferno Squad anführt.

Dass die freie Stelle durch Iden besetzt werden könnte, ist natürlich reine Spekulation. Es ist fraglich, ob DICE sie als Vertreterin der Rebellen in Multiplayer-Gefechte schicken würde, wenn wir - so vermuten wir - wir zumindest den Hauptteil der Singleplayer-Kampagne mit ihr auf der Dunklen Seite verbringen. Ein großer Reiz für viele Spieler ist genau die Tatsache, dass wir mit Iden Versio eben keine Rebellin spielen, sondern "die Bösen". Es wäre daher interessant zu sehen, wie DICE ihre Geschichte erzählen will, um den Wechsel glaubhaft, spannend und befriedigend zu machen.

Aber wie gesagt: Aktuell ist es (noch) eine Fantheorie und reine Spekulation. Die freie Stelle könnte durchaus durch einen anderen bekannten Helden gefüllt werden. Es ist nicht so, dass es einen Mangel an Charakteren im Star Wars-Universum gäbe.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Was haltet ihr von der Theorie?