Die Waffen, Upgrades und Outfits aus der Elite Trooper Deluxe Edition von Star Wars: Battlefront 2 können auch im normalen Spieldurchlauf der Standard-Version freigeschaltet werden.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017.

Die Elite Trooper Deluxe Edition von Star Wars: Battlefront 2 hält allerhand Extras wie Waffen, Modifikationen und Helden-Looks für uns parat. Wie Game Designer Christian Johannesen nun via Twitter auf Nachfrage eines Fans hin verraten hat, sind diese Inhalte nicht exklusiv, sondern können auch in der Standard-Version des SciFi-Shooters im normalen Spieldurchlauf freigeschaltet werden.

@mauriciot04 Can be unlocked by playing. — Christian Johannesén (@phatseejay) April 19, 2017

Die Elite Trooper Deluxe Edition beschert uns folgende konkrete Inhalte von Anfang an:

Verbesserte Versionen aller 4 Trupplerklassen (Offizier, Sturm, Schwer, und Spezialist)

4 Fähigkeitsverbesserungen - eine für jede Trupplerklasse

Eliteoffizier-Upgrade-Pack (Blurrg-1120-Blaster, Grifferweiterungs-Modifikation und die Fähigkeit Kampfkommando)

Schwermetall-Upgrade-Pack (FWMB-10 Megablaster, Gasentnahme-Modifikation und die Fähigkeit Körperschild)

Sturmangriff-Upgrade-Pack (CR-2 mit Abzug-Modifikation und Granatenfähigkeit)

Meisterspezialist-Upgrade-Pack (A280-CFE-Blastergewehr mit Visier-Modifikation und die Fähigkeit Laser-Stolpermine)

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC. In der Singleplayer-Kampagne schlüpfen wir in die Rolle von Iden Versio, eine Soldatin des Galaktischen Imperiums, für deren Sichtweise wir im Laufe der Story Verständnis entwickeln sollen. Alles, was wir bisher über den SciFi-Shooter wissen, könnt ihr in Doms FAQ nachlesen.