Eine der größten Änderungen von Star Wars Battlefront 2 gegenüber dem Vorgänger sind die Loot Crates oder “Lootboxen”, die Spieler freischalten können. Hier erfahrt ihr, wie dieses durchaus umstrittene Features im Detail funktionieren soll.

Star Wars: Battlefront 2 hält in einer seiner Lootboxen auch verbesserte Werte für Darth Maul bereit - wenn ihr die richtige Star Card dafür findet.

Star Wars Battlefront 2 wird einige Änderungen gegenüber dem Vorgänger vornehmen. So wird beispielsweise das Pick-Up-System von Helden und Fahrzeugen zugunsten eines dynamischeren Kampfpunkte-Systems ("Battlepoints") ersetzt und wird außerdem alle DLCs gratis zur Verfügung stellen. Das soll verhindern, dass die Community allzu sehr gespalten wird, wie es noch in Teil 1 der Fall war.

Allerdings gibt es auch Neuerungen in Star Wars Battlefront 2, die bei dem ein oder anderen Spieler die Augenbraue des Misstrauens zum Beben bringt: So wird es erstmals Loot Crates, also Lootboxen, geben, die mit verschiedenen, wertvollen Inhalten locken. Bisher tappten wir noch ein wenig im Dunkeln, wie das System um die Loot Crates funktionieren soll - doch das ändert sich nun dank der Videos von BattlefrontUpdates. Wichtiger Hinweis: Alles, was ihr in den Videos erfahrt und von uns dazu lesen könnt, bezieht sich auf den Pre-Release-Status der Loot Crates.

Star Wars Battlefront 2 - Star Cards, Credits und Seltenheitsstufen

Aktuell sieht das System vor, jedem Spieler beim ersten Login des Tages eine Loot Crate in die Hände zu drücken, die ansonsten mit Credits gekauft werden können. Credits ist die erspielbare Ingame-Währung von Star Wars Battlefront 2 und noch wissen wir nicht, ob es auch die Möglichkeit geben wird, Lootboxen mit Echtgeld zu kaufen.

Diese Loot Crates erhalten die sogenannten Star Cards, Rohstoffe um neue Star Cards anzufertigen und ein paar Credits. Ganz ähnlich wie im Vorgänger können die Star Cards ausgerüstet werden, um aktive und passive Fähigkeiten zu verstärken oder andersweitig zu verbessern. Diese Star Cards gibt es in vier verschiedenen Seltenheitsstufen - je seltener eine Karte ist, desto mächtiger auch ihre Effekte.

Während die höchste Seltenheitsstufen der Karten nur in den Loot Crates gefunden werden kann, können die übrigen drei Stufen "erbastelt" werden, in dem wir weniger wertvolle Star Cards mit den benötigten Rohstoffen aufwerten. Doppelte Star Cards verfallen bei der Ziehung automatisch in Rohstoffe.

Es bedarf kaum weiterer Worte um darauf aufmerksam zu machen, wie groß die Herausforderung für die Entwickler von Star Wars Battlefront 2 ist, hier ein Kräftegleichgewicht zwischen den Spielern zu wahren, die intensiv mit Star Cards herumexperimentieren und den Fans, die dieses System lieber ignorieren. Wie gut das Matchmaking mit dieser Herausforderung klar kommt, wird spätestens der Release am 17. November 2017 zeigen.