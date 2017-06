Wenn wir alleine YouTube entscheiden lassen, dann hat die E3 2017 einen klaren Gewinner: Star Wars Battlefront 2 konnte auf der Videoplattform am meisten von sich Reden machen und auch über den Abspann hinaus die Leute zum Gespräch bewegen.

Star Wars Battlefront 2 darf sich offenbar Sieger der E3 2017 nennen.

So unterschiedlich die Geschmäcker sind, so unsinnig ist es darüber zu streiten, wer eine Spielemesse wie die E3 2017 gewonnen hat. YouTube allerdings kümmert sich nicht um Meinungen und subjektive Einschätzungen, sondern präsentiert harte Zahlen und Fakten, an denen sie ihren Gewinner der E3 ablesen - und hier hat offenbar Star Wars Battlefront 2 die Nase weit vorn und lässt sogar große Namen wie Call of Duty: WW2 und Assassin's Creed: Origins hinter sich.

Wie YouTube erklärt, setzt sich das Rating nicht nur aus den Abrufzahlen der offiziellen Trailer zusammen, die während der E3 2017 veröffentlicht wurden, sondern misst auch alle begleitenden Videos, in denen über die Titel diskutiert oder analysiert wurde. Der "Sieger" ist also der Titel, der am meisten Aufmerksamkeit erregt hat.

EA konnte vier Titel aus ihrem Portfolio in die Top 10 des YouTube-Ratings wuchten, was bei über 200 vorgestellten Spielen auf der gesamten Messe eine beeindruckende Bilanz ist. Der klare Sieger ist Star Wars Battlefront 2, das auf über 7,9 Millionen Views kommt, wenn alle Videoinhalte, die das Spiel betreffen, zusammengezählt werden. Auf Platz 2 ist Super Mario Odyssey mit 5,5 Millionen Views.

E3 2017 in YouTube-Zahlen

Kollege Johannes bekam auf der E3 2017 selbst die Gelegenheit, Star Wars Battlefront 2 anzuspielen und berichtet uns in seiner Vorschau ausführlich von seinen gemischten Spieleindrücken.

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC.