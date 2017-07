Star Wars: Battlefront 2 will vieles ganz anders machen als sein Vorgänger und wie gut dieser Plan aufgegangen ist, können Spieler im Oktober in einer Beta-Phase selbst herausfinden. PS4-Spieler bekommen hierbei eine kleine Extrawurst.

Reiht euch schon mal in die Warteschlangen ein, denn die Beta von Star Wars: Battlefront 2 befindet sich auf dem Weg zu uns.

Selbst, wer Star Wars: Battlefront intensiv gespielt hat, soll von den Neuerungen überrascht werden, die der Nachfolger Star Wars: Battlefront 2 bietet. Das machten die Teams von EA und DICE schon auf der E3 2017 deutlich und das, was wir bisher vom Spiel sehen durften, scheint Entwickler und Publisher soweit recht zu geben. Star Wars: Battlefront 2 soll ebenso hübsch wie der Vorgänger, aber fordernder und noch praller mit Inhalten gefüllt sein.

Mehr: Unsere Multiplayer-Vorschau auf Star Wars: Battlefront 2

Um herauszufinden, wie gut dieses neue Battlefront-Spiel mit den neuen Features funktioniert, dürfen sich Spieler auf eine Multiplayer-Beta freuen, die nun einen offiziellen Starttermin bekommen hat: In einem offiziellen Blogpost nennt EA den 6. Oktober als Zeitpunkt für den Startschuss der Public Beta, während Vorbesteller des Spiels auf der PS4 bereits am 4. Oktober loslegen dürfen. Ob Vorbesteller oder nicht, die Beta endet für beide Gruppen zum gleichen Zeitpunkt, nämlich am 9. Oktober.

Inhalte der Multiplayer-Beta von Star Wars: Battlefront 2

Die Beta wird nicht den kompletten Umfang der Release-Version von Star Wars: Battlefront 2 anbieten, aber uns immerhin zwei Spielmodi in die Hand drücken: Galactic Assault auf der Naboo-Map, die auch schon auf der E3 2017 von anwesender Presse ausprobiert werden durfte, sowie Starfighter Assault. Über diesen Spielmodus ist noch nicht allzu viel bekannt, nur dass wir wohl einen Großteil der Runde an Board eines Raumschiffes verbringen werden. Was es genau mit dem Starfighter Assault auf sich hat, werden wir wohl Ende August während der gamescom in Köln erfahren - das zumindest verspricht EA.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PS4, Xbox One und PC und es kann nicht schaden, bis zum Release noch einmal in die bisher wildeste Fantheorie rund um das Spiel reinzulesen.