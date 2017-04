Star Wars Battlefront 2 gehört zum Kanon und hat eine Heldin als Hauptcharakter. Die Story zeigt den Aufstieg der First Order und schließt eine große Lücke in der Geschichte von Star Wars.

Star Wars: Battlefront 2 verfügt über eine Singleplayer-Kampagne, die zum offiziellen Kanon von Star Wars gehört. Dies wurde während des Panels zu Battlefront 2 bekanntgegeben.

Die Hauptrolle in dieser Story übernimmt die Pilotin Iden Versio (gespielt von Janina Gavankar). Sie ist ein Mitglied der imperialen Spezialeinheit Inferno Squad. Zusammen mit ihren Kollegen hat sie die Zerstörung des zweiten Todessterns auf dem Waldmond von Endor miterlebt.

Die Zerstörung des Todessterns ist für die Mitglieder des Inferno Squad eine herbe Niederlage und gleichzeitig der Beginn der First Order.

Die Inferno-Squad-Anführerin Iden Versio spielt die Hauptrolle in Star Wars: Battlefront 2.

Das Inferno Squad und der Aufstieg der First Order

Das Inferno Squad besteht allerdings nicht nur aus Piloten. Die Mitglieder werden direkt an der Front und als Saboteure hinter den feindlichen Linien eingesetzt. Mehr Hintergründe zur Geschichte der Spezialeinheit gibt es am 25. Juli 2017. Dann erscheint der Roman "Star Wars Battlefront 2 - Inferno Squad" von Christie Golden, der sich mit dem Squad und dessen Vorgeschichte auseinandersetzt.

Die Story von Star Wars: Battlefront 2 spielt zwischen Episode VI und Episode VII. Sie umfasst dabei die kompletten 30 Jahre und schließt die bisherige Lücke. Sie setzt hierbei auch direkt nach dem Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter ein und erzählt die Geschichte bis zum Beginn von Das Erwachen der Macht. Somit wird zum ersten Mal die Entstehung der First Order dargestellt und was mit den bekannten Helden passiert ist.

Die Story ist stark geprägt von Gefühlen wie Rache, Verrat und Erlösung. In dieser Zeit spielen, neben Iden Versio, auch andere bekannte Charaktere eine Rolle. So werden Sie in der Singleplayer-Kampagne in die Rollen von Luke Skywalker und Kylo Ren schlüpfen.

Das Inferno Squad ist am Boden und im Weltraum im Einsatz.

Star Wars: Battlefront 2 - Vardos als neuer Planet

Für das Spiel wurde ein neuer Planet geschaffen. Er trägt den Namen Vardos und soll als das »Imperiale Utopia gelten. Auf diesem urbanen und hochentwickelten Planeten wachsen die Soldaten des Imperium heran. Dort werden sie auch ideologisch erzogen.

Iden identifiziert sich ebenfalls voll und ganz mit dem Imperium. Bereits ihr Vater war ein imperialer Offizier. Eine Geschichte von einem unverhofften Seitenwechsel zu »den Guten« braucht man bei ihr nicht erwarten.

Zwar liegt ein starker Fokus auf der imperialen Story, dennoch wird es Wechsel in der Geschichte geben. Dadurch wird auch die Seite der Rebellen gezeigt. Laut den Entwicklern soll es wie in den Filmen immer wieder andere Perspektiven geben.