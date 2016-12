Electronic Arts hat einige Holiday-Events für Star Wars Battlefront vorbereitet.





Dieses Wochenende werdet ihr auf allen Plattformen viel Spaß mit Star Wars Battlefront haben.



Loggt ihr euch zwischen dem 23. und 25. Dezember ein, erhaltet ihr einen einmaligen Bonus von 5000 Credits.



In derselben Zeitspanne erhaltet ihr zudem doppelt so viel Score im Multiplayer und dürft die Todesstern-Erweiterung kostenlos zocken.



Für all das sind keine zusätzlichen Downloads notwendig. Ihr könnt also direkt loslegen.