Auch Star Wars Battlefront 2 war Thema während EAs jüngstem Finanzbriefing.





Electronic Arts CEO Andrew Wilson versicherte den Investoren dabei, dass Star Wars Battlefront 2 einiges besser macht als sein Vorgänger:



"Unser nächstes Star Wars Battlefront wird noch größer, bringt die Spieler an mehr Locations und erlaubt es ihnen mit mehr Helden und Charakteren aus den verschiedenen Star Wars-Ären zu spielen."



"Es wird neue Spielmöglichkeiten geben, einschließlich einer komplett neuen Einzelspieler-Kampagne und viel viel mehr, auf dessen Ankündigungen wir uns in den kommenden Monaten schon freuen."



Wir dürfen Star Wars Battlefront 2 also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der E3 2017 erwarten.