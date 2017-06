Star Wars (Visceral)

Zum kommenden Star Wars-Spiel von Visceral sind viele Gerüchte in Umlauf. Nun gesellt sich ein neues dazu: Angeblich sind wir nicht auf uns allein gestellt, sondern bekommen eine Partnerin an die Seite.

Zum Star Wars-Spiel von Visceral Games gibt es nur wenig Bildmaterial. Hier zu sehen ist daher Star Wars: Battlefront von DICE.

Visceral Games arbeiten unter der Leitung von Amy Hennig (Uncharted) an einem Star Wars-Spiel. Darüber wissen wir aktuell nur sehr wenig. Aber es gibt schon eine ganze Menge Gerüchte, die jetzt um noch eines erweitert werden: In dem Titel, der angeblich ein Open World-RPG sein soll, ziehen wir nicht allein, sondern mit einer Partnerin umher. Die blickt dem Gerücht zufolge auf eine kriminelle Vergangenheit zurück und soll eine wichtige Funktion innerhalb der Story des Spiels einnehmen. Und zwar so wichtig, dass sie in einem möglichen Nachfolger direkt die Hauptrolle übernehmen könnte.

Mehr: Star Wars - Angebliche Story-Details und Held zum Spiel von Visceral geleakt

Laut MakingStarWars.net soll unsere Begleiterin Robie Mattox heißen, als Waisenkind aufgewachsen sein und eine starke Abneigung gegen Droiden haben. Dies wiederum soll zu Komplikationen mit Doc führen, dem Sanitäter-Droiden des Helden. Weiter heißt es, dass Schauspielerin Natalie Morales (Santa Clarita Diet) in die Rolle von Robie Mattox schlüpfen werde. Hierbei sei allerdings unklar, ob sie diese wirklich z.B. via Motion-Capture-Verfahren spielt oder allein ihr Aussehen leiht.

Mehr: Star Wars-Spiel von Visceral - Wie Uncharted mit mehreren Protagonisten?

Dass der Protagonist des Star Wars-Spiels Dodger heißen soll wurde zusammen mit weiteren angeblichen Details bereits in früheren Gerüchten verbreitet. Wie viel von all dem nun tatsächlich stimmt, werden wir wohl oder übel einfach abwarten müssen. Es gibt jedenfalls noch nicht einmal eine offizielle Ankündigung dazu, welche Art von Spiel uns überhaupt erwartet.

Was haltet ihr von den Gerüchten?