Undead Labs hat ein frisches Bild zu State of Decay für eure Augen.

Und zwar dieses hier:







Wir sehen darauf das Gameplay-Element des Basisbauens in State of Decay 2. Die Spieler haben den Boden bepflanzt, um sich Indoor Nahrung heranzuziehen.



"Die Geschichte hinter diesem Bild ist wirklich auch die Story hinter der Art und Weise wie Spiele gemacht werden," schreibt man auf dem Blog.



"Das Team, das State of Decay 2 macht, ist größer als beim ersten mal und nicht all die neuen Leute kannten das Spiel so genau wie ihr."



"Wir benötigten etwas, das darstellt, dass das Basisbauen bedeutet, dass die Leute in unserer Welt für ihr eigenes Überleben verantwortlich sind. Es musste die Entscheidung, Nahrung anzupflanzen, zu etwas inspirierendem machen."