Na dann hoffen wir mal, dass es dann nicht nochmal ein Jahr dauert bis das Game dann letztlich herauskommt.





Undead Labs hat eine Message an die Fans herausgegeben und darin versprochen, dass 2017 ein sehr aufregendes Jahr für State of Decay-Fans wird.



Zudem bestätigt Gründer des Studios, Jeff Strain, dass der Erscheinungstermin von State of Decay 2 auf der E3 2017 bekannt gegeben wird. Außerdem sollen wir auf der Gaming-Show Gameplay, Systeme und noch mehr zu dem Spiel bekommen.



Erwartet wird, dass State of Decay 2 noch 2017 für Xbox One und PC erscheinen wird. Drücken wir mal die Däumchen!