State of Decay 2 soll im Frühjahr 2018 für Xbox One, Xbox One X und PC erscheinen. Außerdem gibt's einen neuen Trailer von der E3 2017.

In State of Decay 2 kämpfen wir zusammen mit anderen Spielern gegen Zombies.

State of Decay 2 wurde auf der E3 2016 angekündigt, schlurft aber bislang ohne konkretes Release-Datum durch die Gegend. Auf der Microsoft-PK wurde der Release immerhin weiter eingegrenzt: Das Zombie-Survivalspiel soll im Frühjahr 2018 erscheinen.

Außerdem gibt's einen neuen, ausführlichen Trailer frisch von der E3 2017. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

State of Decay 2 wirft uns in eine Open World, in der wir im Vier-Spieler-Koop einer Zombie-Bedrohung gegenüberstehen - und zwar nur im Koop. Direktes PvP ist nicht möglich, die gefräßigen Untoten sind der einzige Feind, den wir State of Decay 2 überwältigen müssen.

Wie in State of Decay müssen wir Rohstoffe sammeln, Siedlungen ausbauen und natürlich allerhand Zombies davon abhalten, dass sie uns die Haut vom Leibe reißen. Die Open World des Spiels soll diesmal größer als die des Vorgängers aus dem Jahr 2013 sein.

State of Decay erscheint ausschließlich für Xbox One, Xbox One X und den PC. Eine PS4-Version ist vorerst nicht geplant.