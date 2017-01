Eurogamers DigitalFoundry hat sich Ubisofts Winter-Extremsport-Spiel zur Brust genommen.

In dem obigen Video vergleicht DigitalFoundry die Grafik sowie die Framerate von Steep zwischen der PlayStation 4-, PlayStation 4 Pro- und Xbox One-Version.



Auf beiden PS4s erreicht das Game 1080p, während die Xbox One-Fassung bei 900p läuft. Die Framerate liegt auf PS4 und Xbox One bei 30 Bildern pro Sekunde, wobei die PS4-Version leichte Drops erlebt.



Auf PS4 Pro bewegen sich die Frames hingegen im unterern 50FPS-Bereich und die 60FPS werden so gut wie gar nicht erreicht.