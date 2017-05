Ein Speedrunner hat einen neuen Weltrekord aufgestellt und ließ sich sogar von seiner stolzen Oma bejubeln, die erst gar nicht so recht wusste, was die ganze Aufregung soll.

Super Mario 64 ist ein beliebtes, aber auch berüchtigtes Spiel in der Speedrunner-Szene.

Es ist eine schöne Abwechslung, zwischen all den Leaks, Gerüchten und Aufregern auch einmal etwas Platz für eine schlichtweg schöne Meldung zu lassen. Und genau deswegen erfahrt ihr heute von dem Speedrunner namens Cheese, der in Super Mario 64 alle 120 Sterne in weniger als 100 Minuten eingesammelt hat - eine Leistung, die zuvor gerne einmal als unmöglich erklärt wurde.

Live-Video von cheese05 auf www.twitch.tv anzeigen

Nachdem Cheese seine Aufnahme begann und nicht einmal sicher war, ob seine Geräte den Stream ordentlich aufzeichnen, merkte er nach und nach, wie schnell er eigentlich unterwegs ist und dass er tatsächlich den Rekord brechen könnte. Seine Anspannung stieg und stieg und als er schließlich die Zielgerade überquerte, war er so glücklich, dass er seine Oma aus dem Nebenzimmer vor den Stream holte. Die war zunächst sichtlich irritiert, freute sich aber schnell über die Leistung des Spielers.