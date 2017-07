Offensichtlich gehen die Abenteuer nicht komplett spurlos an Nintendos berühmten Klempner vorbei.

Mario zeigt auf einem offiziellen Artwork von Nintendo erste minimale Alterserscheinungen.

Seit über 35 Jahren stürzt sich Nintendos berühmter Klempner Mario regelmäßig in Abenteuer, rettet Prinzessinnen und erledigt Bösewichte. Das Erstaunliche: Weder die Zeit noch all die Gefahren haben Spuren bei Mario hinterlassen, immer noch sieht er aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Bis jetzt.

Denn Fans mit Adleraugen haben nun auf einem von Nintendo herausgegebenen offiziellen Artwort zum kommenden Mario-Spiel Super Mario Odyssey einen Hinweis darauf gefunden, dass die Zeit an Mario eben doch nicht spurlos vorbei geht. Unten seht ihr zunächst mal das Artwork:

Das ist das offizielle Promo-Artwork von Nintendo.

Na, seht ihr was ich meine? Wenn nicht, geht es euch so wie mir, denn auch ich konnte zunächst nicht erkennen, was die scharfäugigen Nutzer von Supper Mario Broth entdeckt hatten. Dazu brauchte es die zusätzliche Vergrößerung:

Guckt genau hin. Über Marios linkem Ohr.

Tadaaa! Das, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Kompressionsfehler im Bild oder ein Photoshop-Fauxpas, ist tatsächlich ein graues Haar! Ein Photoshop-Fehler kann laut den Mario Broth-Detektiven ausgeschlossen werden und da das Originalbild in Lossless HD vorliegt ist auch ein Kompressionsfehler nahezu unmöglich. Außerdem: Wer Nintendos Liebe zum Detail und Vorliebe für Easter-Eggs kennt, der dürfte wissen, dass das graue Haar höchstwahrscheinlich kein Zufall, sondern Absicht ist.

Das wirft aber natürlich auch einige Fragen auf: Ist das graue Haar ein Hinweis auf eventuelle Veränderungen oder gar Alterung von Mario in Super Mario Odyssey? Und wie alt ist der Klempner eigentlich? Laut eines älteren Interviews mit Nintendo-Mastermind Shigeru Miyamoto ist Mario gerade mal blutjunge 24 Jahre alt, aber das kann ich irgendwie nicht so wirklich glauben.

Super Mario Odyssey erscheint am 29. Oktober für die Nintendo Switch.

Was sagt ihr zu Marios erstem grauen Haar?