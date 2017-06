Nintendo zeigt im Rahmen der E3 ausführliches Gameplay des exklusiven Switch-Spiels Super Mario Odyssey und verrät den Release-Termin.

Kurz vor Öffnung der Messehallen der E3 in Los Angeles stellt Nintendo neues Gameplay zu Super Mario Odyssey und den Release-Termin vor. Das Nintendo Switch-Exklusivspiel erscheint am 27. Oktober 2017. Im bunten Jump&Run erhält Mario Hilfe einer sprechenden Mütze. Werft ihr "Cappy" auf Gegenstände oder Gegner, könnt ihr deren Fähigkeiten übernehmen.

So kann beispielsweise eine bemützte Fahnenstange dazu genutzt werden, Mario auf ansonsten unerreichbare Plattformen zu werfen oder ein übernommener Strommast lässt Mario als elektrische Ladung in Stromleitungen surfen.

Je nach Welt und Setting verändern sich die Gameplay-Features, die durch die Hut-Übernahme möglich sind. Im Live-Format "Treehouse" zeigte Nintendo ca. 20-30 Minuten Gameplay, in der sich Mario unter anderem in die aus der Serie bekannten Kanonenkugeln schlüpfte. Im Trailer ist außerdem zu sehen, wie der Klempner sich sogar in einen Panzer, Raketen (mit Schnurrbart!) oder auch Straßenmusiker verwandelt. Auch die Münzen sollen in diesem Spiel eine größere Bedeutung erhalten und bei Händlern gegen neue Bekleidungsoptionen und Gegenstände eintauschen lassen.

Nette Idee für Retro-Fans: Dank der magischen Hut-Kraft gibt es auch ins Spiel eingebundene 2D-Plattformen-Sequenzen, die sowohl grafisch als auch musikalisch an den Klassiker Super Mario Bros 3. vom NES angelehnt sind respektive an Zelda: A Link Between Worlds erinnert.