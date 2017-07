In Super Mario Odyssey verschlägt es den Klempner auch in eine Welt, die größtenteils aus Essen besteht - passend dazu gibt es ein Koch-Kostüm.

Super Mario Odyssey bietet auch eine Welt, die fast vollständig aus Essen besteht.

Wenige Wochen nach der E3 2017 hat Nintendo über den offiziellen japanischen Account einige neue Screenshots von Super Mario Odyssey veröffentlicht.

Sie zeigen eine neue Welt aus dem Klempner-Abenteuer mit dem Namen Luncheon Kingdom. Und wie man auf den Bildern erkennen kann, macht das Areal seinem Namen alle Ehre, denn etliche Objekte darin scheinen aus Lebensmitteln oder Essen zu bestehen. So sind beispielweise ein Berg aus Käse, riesige Schrimps, Äpfel sowie eine gigantische Zitrone zu sehen, die auf einem Berggipfel thront.

Passend dazu kann sich Mario in dieser Welt auch in Schale werfen und ein Koch-Kostüm überstreifen. Welche Fähigkeiten ihm das genau gibt, lässt sich anhand einer schwebenden Bratpfanne in einem der Bilder bislang aber nur erahnen. Alle Screenshots könnt ihr unten in der Galerie sehen.

Der Release von Super Mario Odyssey ist für den 29. Oktober geplant, das Spiel erscheint exklusiv auf der Nintendo Switch.

Wie gefallen euch die Screenshots?