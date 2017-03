Bei einem schwedischen Super Smash Bros.-Turnier im Februar erlitt einer der Teilnehmer auf der Bühne einen Herzstillstand – während eines laufenden Matches. Ein Albtraum für alle Beteiligten: Für die Veranstalter, die Zuschauer und natürlich für den Teilnehmer Nicholas McGuire selbst. Nicholas "Ministry" McGuire leidet schon seit dem Kindesalter an einem Herzfehler und bei dem Super Smash Bros.-Event versagte seine künstliche Herzklappe. Er hat es überlebt: Jetzt sammelt die Gaming-Community Geld für die Krankenhausrechnung. (via: Kotaku)

Trotz des Schocks reagierte das Turnier-Publikum offenbar geistesgegenwärtig, räumte Tische und Stühle beiseite, rief den Krankenwagen und holte einen Defibrillator aus benachbarten Räumen. Befreundete Gamer, Turnier-Teilnehmer und Smash Bros-Fans auf der ganzen Welt veranstalten seitdem diverse unterschiedliche Charity-Streaming-Events, um Geld zu sammeln. Auch eine GoFundMe-Kampagne wurde ins Leben gerufen, um die umgerechnet rund 200.000 US-Dollar für die Krankenhausrechnung, den Krankenwagen und den ganzen Rest zusammen zu bekommen.

