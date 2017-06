Auf der E3 2017 hat Microsoft einen kurzen Trailer für Tacoma, das neue Spiel der Gone Home-Macher, gezeigt und endlich auch ein Release-Datum genannt.

Tacoma ist endlich zum Greifen nah.

Microsoft hat auf der E3 2017 ein wahres Spielefeuerwerk aus dem Ärmel geschüttelt und zahlreiche Exklusivtitel vorgestellt. Dazu gehört auch Tacoma, das neue Spiel der Gone Home-Macher, das uns im Weltraum auf ein einzigartiges Abenteuer schicken will.

Unsere Kollegin Rae bekam bereits die Gelegenheit, Tacoma ausführlich anzuspielen und war von dem Spiel durchaus angetan. Nun hat der Titel nach einer Verschiebung endlich ein offizielles Release-Datum bekommen und soll am 02. August 2017 für PC, Xbox One und Xbox One X erscheinen.

Ist der Titel für euch interessant?