Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat Mai 2017 bekannt gegeben. Auf der PS4 dürfen wir uns unter anderem über Tales from the Borderlands freuen.

Ein neuer Monat, ein neues PS Plus-Lineup.

Der April verabschiedet sich langsam und wie zu jedem Monatsende verrät uns Sony, welche kostenlosen PS Plus-Spiele uns als nächsten erwarten.

Zum PS Plus-Lineup für den Monat Mai 2017 gehören auf der PS4 diesmal Housemarques Twin-Stick-Shooter Alienation, der uns durch prozedural generierte Maps auf Alienjagd schickt, und Telltale Games' Tales from the Borderlands. Das episodische Adventure zählt für mich neben der ersten Staffel von The Walking Dead zu den besten Telltale-Spielen. Die Geschichte von Rhys (gesprochen von Troy Baker) und Fiona (Laura Bailey) brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen. Und die Figuren sind so sympathisch, dass ich liebend gerne mit all ihnen befreundet wäre. Eine klare Empfehlung von mir! Hier alle kommenden PS Plus-Titel:

Die PS Plus-Spiele für den Monat Mai 2017

Die neuen PS Plus-Spiele sind ab dem 2. Mai 2017 per Download im PlayStation Store verfügbar. Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die Gratis-Titel aus dem Monat April 2017 unter den Nagel zu reißen.

Was haltet ihr vom Mai-Lineup? Ist für euch etwas dabei?