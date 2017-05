Rund eine halbe Stunde lang zeigen uns die Entwickler von Bandai Namco, welche Neuerungen wir in Tekken 7 erwarten dürfen und wie sich die Preorder-Kämpferin Eliza schlägt.

Tekken 7 steht kurz vor dem Release.

Als ich das letzte Mal wirklich ernsthaft eine Tekken-Arena betreten habe, lag vor mir noch eine Playstation 1 auf dem Boden und auf dem Bildschirm staunte ich über die rasanten Angriffe des Schwertschwingers Yoshimitsu. Jahrzehnte später steht nun Tekken 7 vor der Tür und wird am 02. Juni 2017 schließlich für PS4 und Xbox One erscheinen.

Um uns die zahlreichen Neuerungen, die Bandai Namco an der Marke vorgenommen hat, zu demonstrieren, haben die Entwickler nun ein halbstündiges Gameplay-Video ins Internet geschleudert, in dem die Entwickler gegeneinander spielen und dabei erklären, was sich alles seit dem letzten Spiel getan hat. Außerdem erhaschen wir einen Blick auf die Kämpferin Eliza, die als Preorder-Bonus angeboten wird.

Wie gefällt euch Tekken 7? Oder seid ihr doch eher ein Fan der älteren Franchise-Ableger?