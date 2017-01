Endlich steht fest, wann Tekken 7 hierzulande auf Konsolen eintreffen wird.

Am 2. Juni 2017 wird Tekken 7 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen.



In dem Kampfspiel erwartet euch ein Story-Modus, mehr Charaktere, Online Tournament Modi sowie bessere Balance und weiteres Feintuning im Vergleich zur Arcade-Version, die schon seit rund einem Jahr existiert.



Tekken 7 erscheint unter anderem als Collector's Edition, die eine 12" x 18" Kazuya Statue, ein Steelbook und den offiziellen Tekken 7 Soundtrack beinhaltet und als Digital Deluxe Edition (+Season Pass).







Außerdem wird ein Season Pass - der neue Charaktere, Stages, einen neuen Spielmodus, Kostümpakete sowie ein 35-teiliges Bonus Metallic Kostüm-Paket bietet - kommen.



Und Vorbesteller-Boni umfassen DLC-Zugang zu Eliza, während Xbox One-Spieler einen zusätzlichen Bonus erhalten: Eine kostenlose Kopie von Tekken 6 via Abwärtskompatibilität. Auf PS4 bekommt ihr Legacy Kostüme aus Tekken 4 und Tekken 2 für King, Xiaoyu und Jin sowie den Juke Box-Modus mit klassischen Tekken-Tracks.