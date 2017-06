Devil Kazuya und Violet sind spielbar in Tekken 7. Dafür müsst ihr nur einen kleinen Trick anwenden.

Tekken 7 lässt euch Devil Kazuya und Violet spielen.

Wer traurig war, dass er Devil Kazuya und Violet nicht im aktuellen Ableger der Tekken-Reihe spielen kann, für den haben wir gute Nachrichten: Mit einem kleinen Trick lassen sich die beiden Charaktere in Tekken 7 freischalten und spielen.

Wenn ihr in die Rolle von Devil Kazuya schlüpfen wollt, müsst ihr vor einem Match Kazuya Mishima auswählen. Während des Matches aktiviert ihr dann Kazuyas Rage Art, indem ihr auf dem PS4-Controller R1 oder RB auf dem Xbox One-Controller drückt. Alternativ geht auch Hoch + Angriff 1 + Angriff 2. Habt ihr das getan, verwandelt sich Kazuya Mishima für eine kurze Zeit in Devil Kazuya, der stärker und schneller ist als Kazuya.

Bei Violet handelt es sich vielmehr um einen alternativen Skin als um einen richtigen Charakter, allerdings gibt es vielleicht den ein oder anderen, der Lee Chaolan lieber in lila sehen möchte. Um das zu tun, müsst ihr während der Charakterauswahl Lees alternatives Outfit wählen. Hierfür drückt ihr auf dem PS4-Controller das Viereck oder den Kreis bzw. X oder B auf dem Controller der Xbox One. Vorteile im Kampf gibt es leider keine.

Unseren Test zu Tekken 7 könnt ihr hier nachlesen. Das Beat 'em Up erschien am 2. Juni für PS4, PC und Xbox One.

