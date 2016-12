Ubisoft hat einen The Division-Patch, extra für die PlayStation 4 Pro herausgebracht.

Dramatische Verbesserungen bringt der allerdings nicht ein.



The Division läuft auf PS4 Pro in 1080p mit einem 4K UI. Zudem gibt es Verbesserungen bei den Schatten und Reflexionen zu sehen. Die Framerate bleibt jedoch dieselbe.



Das obige Video vergleicht die PS4-Version mit der PS4 Pro-Fassung. So könnt ihr mit eigenen Augen sehen, was sich verbessert hat.