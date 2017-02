Ein Kindheitstraum wird wahr: The Elder Scrolls Online wird mit Morrowind-Content beglückt.

Bekannt gegeben wurde das während des jüngsten Livestreams zu The Elder Scrolls Online.



Die Erweiterung namens The Elder Scrolls Online: Morrowind wird auf der Insel Vvardenfell stattfinden. Kauft ihr euch den Zusatzinhalt, bekommt ihr eine neue Spielerklasse, über 30 Stunden Hauptstory-Content, ein neues Trial und einen neuen 4v4v4 PvP-Modus, in dem drei Teams gegeneinander antreten.



The Elder Scrolls Online: Morrowind wird weltweit am 6. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.