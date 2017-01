Die Zahlen stammen von VGChartz und sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden.





VGChartz berichtet, dass sich The Last Guardian in der Woche, die am 10. Dezember endete, weltweit 484.267 mal verkauft hat.



Die Zahl kann in folgende Regionen aufgeteilt werden: In den USA verkaufte sich das PS4-Spiel 168.132 mal (35%); in Europa 160.198 mal (33%); und 72.141 mal in Japan (15%).



Und in Europa teilt sich die Zahl in 26.387 verkaufte Einheiten im UK, 32.796 Einheiten in Deutschland und 22.655 Einheiten in Frankreich auf.



Erschienen ist The Last Guardian am 6. Dezember in Japan und Nordamerika und am 7. Dezember in Europa.