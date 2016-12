Das Puzzle-Adventure-PS4-Exklusivspiel The Last Guardian hat einen neuen Patch erhalten.





Patch 1.03 ist 167MB groß und beinhaltet "verschiedene andere Verbesserungen und Fixes", wie man in der Update-History der PlayStation 4 nachlesen kann.



Leute, die sich den Patch für ihr The Last Guardian schon besorgt haben, berichten von verbesserter Kamera, dem Verschwinden unnötiger Knopfdrückchen-Aufforderungen und einer geschmeidigeren Framerate an machen Orten.