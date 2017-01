Ein User hatte sich kürzlich auf Twitter zu Wort gemeldet, um The Last of Us Part 2-Director Neil Druckmann etwas mitzuteilen.

Der seither gelöschte Tweet sagte aus, dass der User überhaupt nicht mochte, dass The Last of Us so politisch war und man das bei The Last of Us Part 2 doch bitte sein lassen sollte. Abgesehen davon habe er das Spiel allerdings geliebt.



Daraufhin reagierte Neil Druckmann mit folgender Antwort:

No can do. Writers work off of their views of the world. For example, the ending of TLoU is very much inspired by my "personal politics." https://t.co/nuhF318yxj — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 23. Januar 2017

"Nein, das können wir nicht machen. Die Autoren arbeiten von ihren Weltansichten ausgehend. Zum Beispiel ist das Ende von The Last of Us sehr stark von meinen 'persönlichen politischen Ansichten' inspiriert."



Sollte auch euch das gestört haben, dann befindet ihr euch im Meer des Hypes auf der kleinen Nussschale mit den traurigen Gesichtern. Der Rest feiert hingegen auf einem Kreuzfahrtschiff. Was für eine fantastische Metapher.