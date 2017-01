Das bis dato größte Zelda-Spiel, das Nintendo je auf den Markt brachte, ist vermutlich das kommende Breath of the Wild.





Wie Zelda-Produzent Eiji Aonuma gegenüber der französischen Le Monde verriet haben sich dafür auch 300 Entwickler vier Jahre lang zusammenraufen müssen, um The Legend of Zelda: Breath of the Wild fertigzustellen.



Damit könnte Zelda auch zum teuersten Spiel werden, das Nintendo je entwickelte.



Aonuma erzählte auch, dass er vor allem auf das Feedback japanischer Fans gehört habe, da es seine Muttersprache ist, allerdings hat er auch versucht weltweites Feedback miteinzubeziehen. Und er erzählte, dass man sich die Kritik an der fehlenden Freiheit in Zelda zu Herzen genommen habe und in Breath of the Wild nun ähnliche Freiheit genießt wie im ersten Zelda.



Eine weitere interessante Information ist, was Aonuma an Skyrim besonders toll fand: Dass sich der Besuch einer neuen Stadt jedes mal anders anfühlte. Und das wollte man für Breath of the Wild auch so machen, nur auf eine andere Art und Weise.