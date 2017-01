Euch ging der neueste Trailer zu Zelda: Breath of the Wild zu schnell vorüber und Videos mehrmals angucken findet ihr doof?

Dann schaut euch doch hier die ganz frischen und neuen Screenshots aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild an, die aus dem Trailer stammen:



























































































































































Daneben gibt es auch neue Artworks für eure Augen:































The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März erscheinen.