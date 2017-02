Nur ein paar Jahre zu spät, um die Wii U noch zu retten.

Die Nachricht gab übrigens nicht Nintendo selbst heraus, sondern Monolith Softs Yasuyuki Honne, der den erreichten Goldstatus von The Legend of Zelda: Breath of the Wild via Twitter verkündete:

Monolith Soft, die euch durch Xenoblade ein Name sein dürften, verhalf Nintendo dabei, die Open World des neuesten Zeldas zu formen.



Das bedeutet also, dass Nintendo das neueste Zelda nach zahlreichen Verschiebungen endlich tatsächlich auf die Menschheit loslässt.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird am 3. März für Nintendo Switch und Wii U erscheinen. Letztere wird anschließend nicht mehr mit weiteren Spielen versorgt.