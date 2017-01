Puh, die Gerüchte um den angeblich gestaffelten Release von Zelda waren falsch!

Wie wir nun wissen, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch in Europa ein Launchtitel für die Nintend Switch sein:

Das heißt, der neueste Ableger des Franchises wird am 3. März für Switch erscheinen. Und der Wii U-Release ist für denselben Tag via Nintendo of America bestätigt worden.