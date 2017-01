Erwartet jetzt kein total fancy Vergleichsbild - ganz im Gegenteil: Es ist ganz simpel gehalten und zeigt lediglich die Größenunterschiede!

Hier ist es... das Map-Größenvergleichsbild:







The Legend of Zelda: Breath of the Wilds Map soll 360 Quadratkilometer groß sein. Im Vergleich dazu: GTA Vs Map ist 81 Quadratkilometer groß, The Witcher 3 vor dem DLC 136 Quadratkilometer, Skyrim misst 41,44 Quadratkilometer und Xenoblade Chronicles X bietet eine 400 Quadratkilometer große Map.



Wie genau die Quadratkilometer-Angabe der Zelda-Map ist, muss man noch abwarten. Es hieß von Testern der Demo-Version jedenfalls, dass man in etwa 3 Minuten und 40 Sekunden über die verfügbare Fläche laufen konnte. Mit Nintendos Erklärung, dass die Demo gerade mal 1% des Spiels zeige, hieße das, dass man in 1 Stunde und 20 Minuten von Norden nach Süden über die gesamte Map bräuchte. Wieder zum Vergleich: Bei The Witcher 3 und GTA V benötigt man für so eine Reise etwa grob eine Stunde.