The Legend of Zelda: Breath of the Wild beeindruckte mit einer offenen Welt. Laut dem Director des Spiels könnte das Open World-Design in zukünftigen Teilen Standard werden.

Die offene Welt von The Zelda of Zelda: Breath of the Wild könnte bald Standard sein.

Eine der größten Neuerungen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild war die Open World, mit der uns der erste Nintendo Switch-Blockbuster erfreute. Dieses von vielen zuerst skeptisch beäugte Feature stellte sich schnell als wahrer Segen für das Spiel heraus und sorgt noch immer dafür, dass Spieler ihre Nintendo Switch (oder Wii U) nicht beiseite legen könnten. Der Erfolg der offenen Welt könnte außerdem dafür sorgen, dass das eine Open World Standard für The Legend of Zelda wird.

Im Gespräch mit Gamerant erklärt Director Hidemaro Fujibayashi, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre.

"Momentan können wir noch nicht viel dazu sagen, aber es gibt einige Dinge im aktuellen Gamedesign, die wir erkunden wollen. Wenn wir basierend auf dieser Erkundung das Gefühl haben, dass wir unserer Zielgruppe neue Erfahrungen bieten können, ist es möglich, dass [Open World-Design] der Standard wird."

In Stein gemeiselt ist es also nicht, dass uns ab sofort in jedem The Legend of Zelda-Ableger eine offene Welt wie in Breath of the Wild erwartet, eine Möglichkeit scheint es aber zu sein.

Bevor wir uns dem nächsten Spiel der Reihe widmen, soll im Laufe des Sommers der erste DLC für den aktuellen Nintendo Switch-Blockbuster erscheinen. Was euch in The Master Trials erwartet, könnt ihr hier nachlesen.

Hättet ihr gerne mehr Ableger von The Legend of Zelda mit einer Open World?