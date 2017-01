Wer sich auf HD-Rumble bei Zelda freute, kann seine Vorfreude nun einstellen.





Wie The Legend of Zelda-Producer Eiji Aonuma gegenüber GameBlog bestätige, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf Nintendo Switch ohne dieses Feature auskommen.



"Natürlich, wenn das Spiel exklusiv für Switch gemacht worden wäre, hätten wir von den besonderen Features der Konsole profitieren können, insbesondere HD-Rumble," erklärte Aonuma.



"Es ist ziemlich außergewöhnlich. Zum Beispiel kannst du schätzen, wie viele Bälle im [Joy-Con]-Controller versteckt sind... das ist etwas, das ich gerne verwendet hätte."



"Aber das Problem ist, dass die Absicht der Switch-Version war, die exakt selbe Spiel-Erfahrung wie auf der Wii U und umgekehrt zu bieten. Wenn wir begonnen hätten, die Switch-Features aufzunehmen, wäre es nicht dasselbe Spiel geblieben. Also bis auf die Grafikunterschiede, haben wir keine der Besonderheiten der neuen Konsole erkundet."