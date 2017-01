Ein Redakteur, der beim Nintendo Switch Anzock-Event dabei war, kann jetzt Auskunft über die Auflösung Zeldas geben.

Oscar Yassar schreibt auf Twitter:

Nintendo rep told me Zelda runs at 900p while in dock mode, and 720p while in portable mode, looks gorgeous on potable mode. — Oscar Yasser (Akira) (@akirareiko) 13. Januar 2017

"Ein Nintendo-Vertreter sagte mir, dass Zelda im Dock-Modus in 900p und im portablen Modus in 720p läuft. Sieht im portablen Modus prächtig aus."



Und er ergänzte:

Should add one thing about this: he also said: "the console can do 1080p without a problem while in dock mode". https://t.co/qcuTSF9OpX — Oscar Yasser (Akira) (@akirareiko) 13. Januar 2017

"Ich sollte dem noch hinzufügen, dass er auch sagte: 'Die Konsole kann im Dock-Modus 1080p ohne Probleme erreichen'."



The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März.