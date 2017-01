Die Unterschiede zwischen der Nintendo Switch- und der Wii U-Version von Zelda: Breath of the Wild sind jetzt klarer.





In einem Statement, das man gegenüber IGN abgab, hat Nintendo die folgenden Fakten über die beiden Versionen von The Legend of Zelda Breath of the Wild angegeben:





Beide erscheinen am selben Tag, dem 3. März.

Beide bieten eine Framerate von 30 Bildern pro Sekunde.

Beide Versionen bieten denselben Spiel-Inhalt.

Auf einem TV rendert die Nintendo Switch-Version des Spiels in 900p, während die Wii U-Fassung in 720p rendert.

Die Nintendo Switch-Version bietet qualitativ hochwertigere Umgebungssounds. Dadurch sind die Geräusche von Schritten, Wasser, Gras usw. realistischer und verbessern das Open-Air-Feeling des Spiels.

Die physische Kopie der Wii U-Version wird 3GB freien Speicher im internen oder externen Speicher benötigen.

Manche Icons wie Onscreen-Buttons sind unterschiedlich in den beiden Versionen.

Eine Special Edition und Master Edition der Wii U-Version ist nicht verfügbar.

Zelda wird also sowohl auf Wii U als auch Switch dieselbe Erfahrung abliefern. Lediglich die Optik und ein paar andere Details sind schöner.