Wir erinnern uns gerne daran zurück wie überbordend Spiele-Werbungen in unseren Kindertagen war. Raps, Tänze und andere bizarre Ideen wurden uns damals präsentiert.

Und diese nostalgische Retro-Werbung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild fängt den Zauber dieser Werbung aus alten Tagen ziemlich fantastisch ein:

Es handelt sich hierbei um keine offizielle Werbung, sondern eine Fan-Schöpfung. Ziemlich gelungen, oder?



"It's the Legend of Zelda and it's really rad those creatures from Ganon are really bad…"