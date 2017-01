Sie ist vergleichbar mit einer lang gezogenen Nintendo 3DS-Spiele-Cartridge.

Für die Switch hat Nintendo die Nutzung von Discs auf Cartridges geändert, was dem System ein nostalgischeres Feeling verpasst.



Die Cartridge, die ihr auf den Bildern seht, werdet ihr am 3. März in den Händen halten, wenn ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild versucht in die Switch zu stecken.