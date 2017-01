Auf Amazon UK wurde eine Inhaltsangabe des Spieleberaters zum neuesten Zelda veröffentlicht.





Und diese offenbart, dass uns in The Legend of Zelda Breath of the Wild 120 Shrine Mini-Dungeons, 900 Korok Seed Puzzles und 76 Nebenmissionen erwarten. Daneben gibt es noch optionale Challenges, Minispiele, freischaltbare Items und andere Überraschungen.



Gegenüber IGN hat Zelda-Produzent Eiji Aonuma außerdem verraten, dass Epona auch in Breath of the Wild dabei sein wird. Wie und wann man auf das Pferd stößt, erzählte er allerdings nicht.