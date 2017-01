Nachdem Nintendo die Downloadgrößen der beiden Zelda: Breath of the Wild-Versionen bekannt gab, trifft jetzt eine weitere Info ein.





Während ihr beim Download von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl auf Wii U als auch Nintendo Switch etwa 13GB freien Speicherplatz benötigt, kommen Käufer der physischen Wii U-Fassung nicht ganz ohne eine etwas höhere Speicherplatznutzung aus.



Wie man der Nintendo-Webseite entnehmen kann, benötigt die physische Wii U-Version 3GB freien Speicherplatz, um zum Spielen notwendige Dateien zu installieren.