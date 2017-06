Nintendo hat auf der E3 2017 erste Informationen zum zweiten DLC von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt gegeben. Offenbar handelt es sich um ein Prequel, das die vier Recken im Spiel genauer beleuchtet.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommt 2017 zwei DLCs.

Auf dem E3-Spotlight-Event präsentierte Nintendo auch einen Trailer zu den beiden DLC-Erweiterungen für den Switch-Knaller The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Die erste heißt "The Master Trials" und wird am 30. Juni veröffentlicht. Dieser enthält unter anderem einen höheren Schwierigkeitsgrad mit stärkeren Gegnern, eine neue Prüfung ("Trial of the Sword"), in der man am Anfang all seiner Ausrüstung beraubt wird und Gegnerwellen überstehen muss sowie eine Möglichkeit, den eigenen Weg auf der Karte zu tracken.

Dazu kommen neue Outfits und Gegenstände wie eine Krog-Maske, die bei der Suche nach den überall versteckten Samen nützlich ist und eine Option, einen Schnellreisepunkt auf der Karte zu markieren - diese muss allerdings erst in einer Schatzkiste in Hyrule gefunden werden.

Zelda in DLC 2 spielbar?

Der zweite DLC heißt "The Champions' Ballad" und wird aller Voraussicht nach ein Prequel zur Hauptstory. Der Fokus liegt dabei auf Zelda und den vier Recken Daruk, Mipha, Revali und Urbosa, die man schon im Verlauf des Hauptspiels kennen lernt und die laut der Geschichte 100 Jahre zuvor beim Kampf um Hyrule ums Leben kamen.

In welche Rolle man im DLC schlüpft, darüber können wir aktuell nur spekulieren. Werden es die Recken sein? Oder können wir sogar Zelda steuern? Das hat Nintendo bislang noch nicht verraten. Dafür aber, dass es zum Start des DLCs die vier Recken auch als Amiibo-Figuren geben wird. Was sie im Spiel bewirken, steht noch nicht fest.

Der Release von "The Champions' Ballad" ist für die Weihnachtssaison geplant. Die Erweiterungen lassen sich nicht einzeln, sondern nur im Paket über den Erweiterungspass für knapp 20 Euro.