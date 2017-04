Zelda: Breath of the Wild erinnerte in einem Prototyp an den ersten Zelda-Teil für das NES. Jetzt gibt es eine Kombination aus dem fertigen Nintendo Switch-Hitl und der 2D-Fassung als Fan-Projekt: Zelda: Breath of the NES.

Zelda: Breath of the Wild im NES-Retro-Look

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sorgt seit dem Launch für glückliche Spielende. Einige von ihnen werden jetzt vielleicht sogar noch ein kleines Stückchen glücklicher: Im Zuge der Ankündigungen rund um Nintendos neuen Superhit kamen die Bilder einer frühen Prototyp-Fassung des Spiels zum Vorschein, die sehr stark an den ersten Zelda-Teil auf dem NES erinnerte und komplett in 2D gehalten war. Diese Version hätte nicht nur ich gerne in die Finger bekommen und ausprobiert. Etwas sehr ähnliches macht jetzt allerdings der Entwickler Winter Drake möglich: Er hat ein eigenes Spiel in diesem Stil gebastelt und auf den wundervollen Namen Zelda: Breath of the NES getauft.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Entwickler bauten Prototyp im Stil des NES-Zeldas

Das Fan-Projekt ist zwar noch nicht fertig, aber immerhin schon in einer Demoversion spielbar. Die kann zum Beispiel hier bei itch.io heruntergeladen werden. Was diejenigen, die Breath of the NES wirklich interessiert, möglichst bald machen sollten. Zumindest dann, wenn sie es in dieser Zelda-Version spielen möchten. Schließlich ist Nintendo dafür bekannt, Fan-Projekte, die sich an ihren Lizenzen bedienen, gnadenlos zu verfolgen und offline nehmen zu lassen.

Mehr: Zelda: Breath of the Wild - Fans besiegen härtesten Gegner mit absurden Methoden

Gegenüber Kotaku lässt Winter Drake, der Macher von Zelda: Breath of the NES, verlauten, er werde notfalls alle Nintendo-Referenzen entfernen und das Spiel mit eigenen Charakteren und einem neuen Namen weiter entwickeln. Er habe einfach zu viel Spaß daran. Seht euch den Trailer an:

Wie findet ihr das Fan-Projekt?