The Legend of Zelda: Breath of the Wild belohnt unsere Erkundungstouren mit einer geheimen Endsequenz. Wir zeigen euch die versteckte Szene und verraten, wie ihr sie freischalten könnt. Achtung Spoiler!

Zelda: Breath of the Wild hat eine versteckte Endsequenz.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein gigantisches Spiel, das ich nach fast 50 Stunden Spielzeit noch lange nicht beendet habe. Und ich bin ganz sicher nicht die einzige Spielerin, die noch immer in Hyrule umherstreift, ohne auch nur einen Gedanken an Ganon zu verschwenden. Nichtsdestotrotz können wir uns bereits seit dem Release des Nintendo Switch- und Wii U-Titels ein Video des Secret Endings auf YouTube ansehen.

Achtung Spoiler!

Um das geheime Ende freizuschalten, müsst ihr einfach alle Erinnerungen finden und zu Impa zurückkehren. Sie wird euch eine weitere Erinnerung geben, die ihr euch nach dem Sieg über Ganon am Ende der Credits anschauen könnt. Hier seht ihr das Secret Ending beziehungsweise True Ending von Breath of the Wild im Video:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch sowie für die Wii U. Mehr erfahrt ihr in unserem Test zu Breath of the Wild.