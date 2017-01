Während die nordamerikanischen Zockerkollegen bereits ab März in das neueste Abenteuer eintauchen dürfen.

Diese Behauptung stellte jetzt Laura Kate Dale im Ansatz auf, eine Insiderin, die in den vergangenen Monaten schon mehrfach ziemlich glaubwürdige Nintendo Switch-Info-Schnipsel in die Welt setzte.

No clue why EU sources say June, but in NA at least BOTW will hit Switch day one. No clue on Wii U version. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

Contrary to my past report on BOTW release date it is 100% coming at Switch launch in North America in March. Have seen finalised materials. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

More than one print magazine has their Switch Issue finalised. Means certain info can now be better fact checked. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

"Keine Ahnung, warum EU-Quellen Juni sagen, aber in NA wird zumindest Breath of the Wild am Erscheinungstag für Switch herauskommen. Keine Ahnung von der Wii U-Version," schreibt Dale auf Twitter.



"Meinem vergangenen Bericht zum BOTW-Release widersprechend, kommt es in Nordamerika zu 100% im März zum Switch-Launch heraus. Ich habe finalisiertes Material gesehen."



"Mehr als ein Print-Magazin hat seine Switch-Ausgabe fertiggestellt. Das bedeutet, das bestimmte Informationen jetzt besser auf Fakten überprüft werden können."