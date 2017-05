Mit "The Master Trials" erhält The Legend of Zelda: Breath of the Wild den ersten kostenpflichtigen DLC. Nun gibt Nintendo bekannt, was uns darin erwartet.

Was steckt im ersten DLC zu Zelda: Breath of the Wild?

The Master Trials ist der Name des ersten DLCs zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, der als Teil des Season Pass im Sommer 2017 erscheinen soll. Nun verrät Nintendo einige Details zu den Inhalten des Erweiterungspacks (via VG247).

Wer nach der großen Herausforderung sucht, darf Link durch die 45 mit Monstern gefüllte Räume der Trial of the Sword-Challenge jagen. Dabei starten wir ohne Waffen und Ausrüstung und werden in Wellen von immer stärker werdenden Biestern angegriffen. Erreichen wir das Ende, "erwacht die wahre Macht des Bannschwerts".

Neben der neuen Herausforderung findet mit dem DLC ein neues Feature namens Hero's Path Mode ins Spiel. Das Feature soll uns helfen, noch unentdeckte Orte ausfindig zu machen und die verflixten letzten paar Schreine schnell finden, indem es unsere zurückgelegte Route auf der Map nachzeichnet.

Außerdem gibt's nun den Hard Mode. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist (aus gutem Grund) bereits einer der schwersten Teile der Reihe und wird mit dem Hard Mode noch kniffliger: Feinde haben nun Adleraugen und entdecken uns schneller, was das Schleichen um einiges erschweren sollte. Und im Kampf heilen sie sich langsam, sodass wir gezwungen sind, sie schneller zu besiegen. Außerdem steigen alle Gegner einen "Rang" auf, heißt: Rote Bokoblins werden im Hard Mode beispielsweise zu blauen. Zusätzlich könnten wir hochrangigen Monstern begegnen, die wir im normalen Spieldurchlauf nicht antreffen.

Auf neue Ausrüstung und Items dürfen wir uns ebenfalls freuen. Irgendwo in Hyrule ist eine Schatztruhe versteckt, in der wir das Travel Medallion finden, mit dem wir einen beliebigen Schnellreise-Punkt festlegen können.

In der unteren Galerie könnt ihr einige der neuen Outfits betrachten, von denen die Krog-Maske (Korok-Mask) für viele von uns sicherlich am interessantesten sein dürfte. Die wackelt nämlich, sobald sich Link in der Nähe eines Krog-Samens befindet. Der erste DLC tut gut daran, uns das Leben in Hyrule zu erschweren. Die Herausforderung, alle 900 Krog-Samen zu sammeln, dürfte mit der Maske hingegen deutlich vereinfacht werden.

The Master Trials kann im Sommer 2017 lediglich mit dem Erweiterungspass für Breath of the Wild erworben werden, der für rund 20 Euro zu haben ist. Ein konkretes Release-Datum für den ersten DLC gibt es noch nicht. Das zweite, ebenfalls im Pass enthaltende DLC-Pack ist für Winter 2017 angesetzt und soll einen neuen Dungeon und zusätzlichen Story-Content liefern.

Was sagt ihr zu den Inhalten des DLCs?