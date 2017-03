The Legend of Zelda: Breath of the Wild erntet viel Lob von Fans und Kritikern. Jim Sterling wagte es allerdings, dem Spiel in seinem Review 'nur' sieben von zehn Punkten zu geben. Was einige Fans dazu bringt, seine Seite anzugreifen und ihm zu drohen.

Wenn es um The Legend of Zelda: Breath of the Wild geht, scheinen einige Spieler schon fanatisch zu sein.

Bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind sich eigentlich alle einig: Wir haben es hier mit einem guten Spiel zu tun. Trotzdem gibt es aktuell sehr viel Unmut, weil ein Kritiker das Spiel zwar auch für gut befunden hat, aber offenbar nicht für gut genug. Denn Jim Sterling wagte es tatsächlich, in seinem Review 'nur' sieben von zehn möglichen Punkten zu vergeben. Was zur Folge hatte, dass er sich unzähligen Hasskommentaren, Drohungen und DDoS-Attacken ausgesetzt sah. (via Polygon)

Angry Zelda fans are now attempting to hijack my website and twitter. — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 13, 2017

Support is telling me the site's being DDoS'd again. I guess the Zelda hypesters couldn't let No Man's Sky's zealots outdo them. — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 12, 2017

Once again, the review is already mirrored and being passed around, and I run zero ads on my site. Literally no point doing this, friends. https://t.co/ba0Ty361xP — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 12, 2017

Fanboy hin oder her: Ein 7/10-Review stellt schlicht und ergreifend kein "negatives" Review dar, egal, wie wir die Sache drehen und wenden. Und sie rechtfertigt auch auf keinen Fall, zum Mord am Verfasser aufzurufen.

Oh, a couple hundred Zelda fanatics who think I should be murdered. https://t.co/IvtEPSZZGH — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 13, 2017

Durch das Review von Jim Sterling teilt sich das neue Zelda auf Metacritic jetzt nicht mehr den zweiten Platz der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten mit vier anderen Titeln. Stattdessen rangiert Links neuestes Abenteuer jetzt 'nur noch' auf Platz drei, gemeinsam mit Spielen wie GTA 5 oder dem N64-Klassiker Perfect Dark.

I've given up trying to find logic in the reactions to this review. People have officially lost their damn minds. https://t.co/RDBPU5bQF3 — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 13, 2017

Es gibt Berichte darüber, dass Developer beziehungsweise Publisher den Beteiligten Boni auszahlen, die sich am Erreichen bestimmter Meta-Scores auf Metacritic orientieren. Dabei dürfte die Differenz zwischen 98 und 97 Punkten aber – wenn überhaupt – wohl nur einen marginalen Unterschied machen.

Just maybe try playing your 10/10 game instead of harassing people who liked it but not as much as you. Game can't be that great otherwise. — Jim RESISTerling (@JimSterling) March 13, 2017

