Wie Producer Eiji Aonuma in einem Interview verriet, wird das "Open Air"-Konzept von Breath of the Wild in der Zukunft wahrscheinlich der Standard sein.

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild entdecken wir die meisten Orte und Geheimnisse selbst.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild entführt mich mittlerweile seit einem Monat Abend für Abend in seine gigantische offene Spielwelt, die mich im Gegensatz zu vielen anderen Open World-Titel wie eine echte Entdeckerin fühlen lässt. Anstatt auf eine Map voller Symbole, die mir Nebentätigkeiten aufdrängelt, muss ich Hyrule auf eigene Faust entdecken. Dieses Abenteuergefühl bringt Nintendo bereits seit der Entwicklung des Action-Adventures mit dem Begriff "Open Air" zum Ausdruck.

Laut Eiji Aonuma wird das Open Air-Konzept von Breath of the Wild "in Zukunft wahrscheinlich der Standard" sein. Das verriet der Producer in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Famitsu (via Gematsu), nachdem er danach gefragt wurde, ob das nächste Zelda-Spiel das Open Air-Konzept von Breath of the Wild weiterentwickeln oder uns doch wieder durch altbekannte Dungeons jagen wird.

Breath of the Wild sorgt nicht nur bei mir sondern bei vielen anderen Spielern für Begeisterung. In unserem GamePro-Test staubte das Action-Adventure eine 94 ab. Auf Metacritic hat die Nintendo Switch-Version des Spiels derzeit einen Metascore von 97. Dass Nintendo am "Open Air"-Konzept festhält, ist also nicht überraschend. Wir dürfen gespannt sei, was die Zukunft bringt.

Was meint ihr dazu?